Россиянам назвали туристические регионы с вулканами

В России немало мест, где можно своими глазами увидеть величественные вулканы. Турэксперт Екатерина Васильева рассказала порталу «Актуальные новости», какие маршруты привлекают путешественников уникальной природой и возможностью почувствовать себя первооткрывателями.
Камчатка
Самый известный регион для «охоты» за вулканами. Здесь находятся десятки действующих гигантов, среди которых особенно выделяется Авачинский вулкан в природном парке «Налычево». Туристы могут выбрать разные активности — от пеших маршрутов и зимних прогулок на снегоходах до участия в альпинистских соревнованиях. Восхождение не требует специальных навыков, но нужна хорошая физическая подготовка.
Курильские острова
Этот архипелаг называют настоящим «вулканическим заповедником» — на островах расположено более шестидесяти вулканов. Туристов особенно впечатляет вулкан Тятя высотой почти 2 тысячи метров. Он входит в состав Курильского заповедника, и для путешественников здесь разработаны специальные маршруты.
Бурятия
В Тункинском национальном парке можно увидеть целую долину потухших вулканов. Многие из них имеют сакральное значение для местных жителей, а пейзажи завораживают своей суровой красотой.
Северный Кавказ
Самая известная вершина региона — Эльбрус. Хотя последнее извержение произошло более 1,5 тысяч лет назад, ученые считают его активность не полностью угасшей. Сегодня гора стала одной из главных целей альпинистов и туристов: здесь доступны и сложные маршруты восхождения, и легкие прогулки с экскурсиями.
Якутия
Даже в суровых северных краях можно встретить вулканические ландшафты. В природном парке «Момский» возвышается спящий вулкан Балаган-Тас, по форме напоминающий якутскую юрту. Маршруты сюда подойдут разным путешественникам: пешие, конные, лыжные или водные походы.