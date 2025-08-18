Россиянам назвали туристические регионы с вулканами

Самая известная вершина региона — Эльбрус. Хотя последнее извержение произошло более 1,5 тысяч лет назад, ученые считают его активность не полностью угасшей. Сегодня гора стала одной из главных целей альпинистов и туристов: здесь доступны и сложные маршруты восхождения, и легкие прогулки с экскурсиями.