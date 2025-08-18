Школьники из Мариуполя приехали на пятую смену «Петербургских каникул»

Около 400 школьников из Мариуполя приехали в Санкт-Петербурге для участия в пятой летней смене проекта «Петербургские каникулы», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете по образованию Северной столицы.
Смена под названием «Мир открытий!» проходит в лагере «Дружных» и продлится до 27 августа. Для школьников подготовлены тематические дни, посвященные спорту и здоровью, различным играм, кино, творчеству, а также истории Санкт-Петербурга и России.
Также ребята посетят обзорную экскурсию по Северной столице, музей «Вселенная воды», океанариум, парк 300-летия Санкт-Петербурга и мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Мариупольских школьников ждут встречи с представителями Движения первых, открытые кинозалы, интерактивные программы, квесты, мастер-классы Института кино и телевидения и многое другое.
В то же время для педагогов, которые вместе с детьми проводят пятую летнюю смену, подготовлена программа профессиональной переподготовки, которую ведет Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского. Они познакомятся с современной системой образования России и Санкт-Петербурга, посетят Фестиваль воздушных змеев «Легко Фест», театр «Балтийский дом», литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, музей «Домик Петра I».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.