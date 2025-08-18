Ричмонд
Числов пауков-ос может увеличиться в Нижегородской области

В регионе они занесены в Красную книгу.

Источник: Telegram-канал "Бокал прессека"

Нижегородцев предупредили о возможном увеличении числа краснокнижных пауков-ос. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».

Эти гигантские пауки уже были замечены в регионе, а также в Подмосковье и Казани. Резкое увеличение их количества наблюдается по всей России.

Директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова поспешила успокоить нижегородцев. Их укусы, по ее словам, не представляют опасности. Он может быть болезненным, но яд паука-осы предназначен для насекомых. Для человека он будет смертельным только при аллергии.