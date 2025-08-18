Числов пауков-ос может увеличиться в Нижегородской области

Директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова поспешила успокоить нижегородцев. Их укусы, по ее словам, не представляют опасности. Он может быть болезненным, но яд паука-осы предназначен для насекомых. Для человека он будет смертельным только при аллергии.