Белгидромет предупредил о похолодании в Беларуси на 1−5 градуса ниже средних многолетних значений

Белгидромет сказал, когда белорусам ждать похолодания в августе 2025 года. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков в период с 22 по 24 августа белорусам не следует далеко прятать зонтики. В стране будет прохладная погода с дождями разной интенсивности. Фронтальные разделы и далее будут поставлять новые порции осадков. Местами во время дождей возможны грозы.
«При этом вслед за фронтальными разделами начнет поступать прохладная воздушная масса, температурный фон понизится и окажется на 1−5 градуса ниже средних многолетних значений», — обратили внимание в Белгидромете.
И добавили, что ночью и утром местами по Беларуси будут непродолжительные туманы. Так, в пятницу, 22 августа, в стране прогнозируются дожди, местами вероятны сильные осадки, в некоторых районах грозы. В ночное время температура воздуха окажется от +6 градусов по северной части и до +15 градусов по юго-восточной. Днем температура воздуха составит от +14 до +20 градусов, по западу — до +22 градусов.
В субботу, 23 августа, в ночные часы местами по юго-востоку, а днем на большей части Беларуси возможны кратковременные дожди. Днем не исключены грозы. Вероятен слабый туман. Ночью ожидается от +6 до +13 градусов, а днем — от +15 до +22 градусов.
В воскресенье, 24 августа, ночью местами по стране, а днем на большей территории прогнозируются кратковременные дожди. В дневные часы возможны грозы. В ночные часы температура воздуха окажется от +5 до +12 градусов. Днем ожидается от +14 до +20 градусов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 18 по 24 августа: «Солнечное лето завершилось, впереди дожди, туманы и температура ниже нормы».
Кстати, эпидемиологи сказали, в каком районе Беларуси были найдены ягоды с радиацией.
Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа, когда говорят «Пришел Спас — всему час».