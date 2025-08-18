Белгидромет предупредил о похолодании в Беларуси на 1−5 градуса ниже средних многолетних значений

И добавили, что ночью и утром местами по Беларуси будут непродолжительные туманы. Так, в пятницу, 22 августа, в стране прогнозируются дожди, местами вероятны сильные осадки, в некоторых районах грозы. В ночное время температура воздуха окажется от +6 градусов по северной части и до +15 градусов по юго-восточной. Днем температура воздуха составит от +14 до +20 градусов, по западу — до +22 градусов.