В Новосибирскую область за неделю въехали 7,8 тысячи мигрантов, выехали более 9 тысяч

За период с 11 по 17 августа регион посетили почти восемь тысяч иностранных граждан, однако число выехавших оказалось выше.

За период с 11 по 17 августа регион посетили почти восемь тысяч иностранных граждан, однако число выехавших оказалось выше. Полиция параллельно выявила более 160 нарушений миграционного законодательства.

В Новосибирскую область за минувшую неделю прибыли 7 799 мигрантов, тогда как регион покинули 9 060 иностранных граждан. Об этом сообщил начальник регионального главка МВД Андрей Кульков на оперативном совещании при губернаторе 18 августа.

Неделей ранее статистика была схожей: въехали 6 815 человек, выехали 9 317.

По словам главы МВД по НСО, в период с 11 по 17 августа сотрудники полиции провели рейды в семи местах проживания мигрантов. В ходе проверок выявили 168 нарушений миграционного законодательства.

В отношении восьми иностранцев принято решение о выдворении, ещё 112 человек урегулировали законность пребывания на территории России.