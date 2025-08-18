Ричмонд
Сочи претендует на звание культурной столицы России 2027 года

В 2027 году курорт может стать культурной столицей страны, если одержит победу в народном голосовании на портале «Госуслуги». В конкурсе участвуют 39 городов России.

— Имидж курорта тесно связан с культурными событиями, это важная составляющая городской жизни и туристической привлекательности. 23 организации отрасли культуры стали участниками федерального проекта «Пушкинская карта», на его основе запущен собственный муниципальный проект «Пушкинский четверг», не имеющий аналогов в России. Кроме того, к каждому значимому событию город готовит тематические программы мероприятий, — сообщает пресс-служба администрации города.

До 15 ноября можно принять участие в народном голосовании на Госуслугах. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на портале. Каждый человек может проголосовать за город только один раз.