Сочи претендует на звание культурной столицы России 2027 года

— Имидж курорта тесно связан с культурными событиями, это важная составляющая городской жизни и туристической привлекательности. 23 организации отрасли культуры стали участниками федерального проекта «Пушкинская карта», на его основе запущен собственный муниципальный проект «Пушкинский четверг», не имеющий аналогов в России. Кроме того, к каждому значимому событию город готовит тематические программы мероприятий, — сообщает пресс-служба администрации города.
До 15 ноября можно принять участие в народном голосовании на Госуслугах. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на портале. Каждый человек может проголосовать за город только один раз.