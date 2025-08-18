Воспламеняющаяся жидкость потекла из скважин в поселке Красного Сулина

В Ростовской области нашли воду, которая воспламеняется от огня. Пост об этом был опубликован в одной из групп в VK Красного Сулина.
Предварительно, «огненная» вода потекла из скважин в поселке Раково Красносулинского района. Говорится также, что жидкость якобы пахнет бензином. Некоторые интернет-пользователи предполагают, что причиной «мог стать разлив нефтепродуктов», так это или нет, пока неизвестно.
Ситуацию взяли на контроль в минприроды региона. Специалисты министерства уже выехали на место для проверки.
