Воспламеняющаяся жидкость потекла из скважин в поселке Красного Сулина

Жители Красного Сулина опубликовали видео с горящей водой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области нашли воду, которая воспламеняется от огня. Пост об этом был опубликован в одной из групп в VK Красного Сулина.

Предварительно, «огненная» вода потекла из скважин в поселке Раково Красносулинского района. Говорится также, что жидкость якобы пахнет бензином. Некоторые интернет-пользователи предполагают, что причиной «мог стать разлив нефтепродуктов», так это или нет, пока неизвестно.

Ситуацию взяли на контроль в минприроды региона. Специалисты министерства уже выехали на место для проверки.

