Кроссворд на 19 августа 2025

4. Духи

По легенде, Коко Шанель обратилась к парфюмеру Эрнесту Бо с просьбой создать «искусственный женский аромат, который пахнет Женщиной». Под «искусственным» она подразумевала принципиально новый, созданный человеком парфюм. Вдохновение для будущего аромата Эрнест Бо черпал во время службы в Кольском Заполярье в период Первой мировой войны. Он вспоминал, как особое впечатление на него произвела свежесть озер в районе Мурманского торгового порта в период полярного дня. Именно этот запах он стремился воссоздать, используя альдегиды — синтетические цветочные запахи, обладающие нотами свежести. Бо ценил «искусственность, которая противоречит природе, а не ту, которая пытается ей подражать», и стал первым парфюмером, успешно построившим аромат на основе молекул альдегидов. Название «Chanel № 5» появилось, вероятно, потому, что Коко Шанель выбрала пятый по счету вариант из десяти предложенных. К тому же, число «пять» было ее любимым. Прежде чем начать продажи, Шанель подарила пробные экземпляры своим влиятельным подругам, создав некий «тайный клуб» поклонниц. Официальная презентация «Chanel № 5» состоялась 5 мая 1921 года, и новый аромат сразу же завоевал популярность, начав продаваться в бутике Chanel на улице Камбон, 31 в Париже.