Кроссворд на 19 августа 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Коко Шанель
- Фамилия Шанель не была изначальной фамилией Габриэль. При ее рождении в официальных документах значилась фамилия Шансель. Но из-за ошибки, допущенной при регистрации, фамилия была записана без буквы «с». Поскольку мать Габриэль была больна, а отец отсутствовал, ошибка осталась незамеченной. Впоследствии мать не стала ее исправлять, чтобы скрыть факт рождения дочери в приюте для бедных.
- В 1926 году Коко Шанель представила миру маленькое черное платье, созданное на основе ее фирменной концепции простоты, многофункциональности и практичности в одежде. Выбор черного цвета был обусловлен желанием создать универсальный предмет гардероба, который можно было бы носить несколько сезонов в различных ситуациях. Простота кроя выражалась в минимализме деталей и отказа от элементов сезонной моды. Платье Шанель отличалось длиной до колен, которые она считала самой непривлекательной частью женского тела, простым полукруглым вырезом, узкими длинными рукавами и отсутствием декоративных излишеств.
- Коко Шанель на протяжении 37 лет проживала в роскошном парижском отеле «Ritz», считая его своим настоящим домом. Ее партнер по бизнесу всячески способствовал тому, чтобы она оставалась там как можно дольше. Апартаменты Шанель, располагавшиеся с видом на Вандомскую площадь и сады Ritz, включали две спальни, гостиную и две ванные комнаты. Именно в этом отеле, в 1971 году, Коко Шанель скончалась в возрасте 87 лет.
Ответы
По горизонтали:
1. Сумка
В 1955 году Коко Шанель совершила революцию в мире моды, представив сумку 2.55 — прямоугольную модель на цепочке, позволяющую женщинам освободить руки. Название сумки отсылает к дате ее создания — февралю 1955 года. Особенность сумки 2.55 заключается не только в ее удобстве, но и в деталях: бордовая подкладка, напоминающая о детстве, проведенном Шанель в монастыре, отделение для любовных писем, внешний карман для денег и цепочка, вдохновленная монашескими ключами. Оригинальная модель 2.55 закрывалась на замок «мадемуазель», но позже появилась версия Classic Flaps с замком-логотипом Chanel.
2. Список
Коко Шанель — единственная представительница индустрии моды, удостоенная включения в список 100 самых влиятельных людей XX века по версии журнала «Time».
3. Дягилев
Сфера интересов Коко Шанель не ограничивалась модой: она также внесла вклад в искусство, сотрудничая с «Русским балетом» Сергея Дягилева. Она создала костюмы для нескольких балетов, в том числе для «Голубого экспресса» Дариуса Мийо и для «Аполлона Мусагета» Игоря Стравинского. Коко Шанель и ее подруга Мизиа Серт были последними, кто посетил умирающего Дягилева 19 августа 1929 года. После его смерти, они взяли на себя финансовую ответственность за организацию похорон на острове Сан-Микеле, учитывая бедственное положение Дягилева и Сержа Лифаря. Дягилев умер в день рождения Коко Шанель, поэтому с тех пор она перестала отмечать этот день.
4. Духи
По легенде, Коко Шанель обратилась к парфюмеру Эрнесту Бо с просьбой создать «искусственный женский аромат, который пахнет Женщиной». Под «искусственным» она подразумевала принципиально новый, созданный человеком парфюм. Вдохновение для будущего аромата Эрнест Бо черпал во время службы в Кольском Заполярье в период Первой мировой войны. Он вспоминал, как особое впечатление на него произвела свежесть озер в районе Мурманского торгового порта в период полярного дня. Именно этот запах он стремился воссоздать, используя альдегиды — синтетические цветочные запахи, обладающие нотами свежести. Бо ценил «искусственность, которая противоречит природе, а не ту, которая пытается ей подражать», и стал первым парфюмером, успешно построившим аромат на основе молекул альдегидов. Название «Chanel № 5» появилось, вероятно, потому, что Коко Шанель выбрала пятый по счету вариант из десяти предложенных. К тому же, число «пять» было ее любимым. Прежде чем начать продажи, Шанель подарила пробные экземпляры своим влиятельным подругам, создав некий «тайный клуб» поклонниц. Официальная презентация «Chanel № 5» состоялась 5 мая 1921 года, и новый аромат сразу же завоевал популярность, начав продаваться в бутике Chanel на улице Камбон, 31 в Париже.
По вертикали:
1. Шляпа
В 1910 году Коко Шанель, увлеченная созданием шляп, официально зарегистрировалась как модистка и открыла свой первый бутик «Chanel Modes» в Париже, по адресу улица Камбон, 21. Изначально в бутике продавались только шляпы, так как в этом же здании располагалось ателье одежды. Признание к Шанель пришло в 1912 году, когда театральная актриса Габриэль Дорзиа появилась в ее шляпках в пьесе «Милый друг», а затем использовала их в фотосессии для журнала «Les Modes».
2. Пение
До того, как стать иконой моды, Шанель работала швеей и подрабатывала в свободное время певицей в кабаре. Ее дебют на сцене состоялся в кафе-шантане La Rotonde в Мулене, где она выступала в перерывах между основными номерами звезд. Заработок певицы состоял из денег, собранных среди зрителей во время ее выступлений. В 1906 году, стремясь к карьере певицы, Шанель отправилась покорять сцену в Виши — курортный город с развитой индустрией развлечений. Несмотря на ее молодость и обаяние, которые привлекали внимание молодых людей, ее певческий талант не соответствовал требованиям сцены, и она не смогла найти работу.
3. Жемчуг
Одной из характерных черт стиля Коко Шанель стало использование крупной бижутерии: брошей-камелий и искусственного жемчуга. Отказ от бриллиантов был продиктован ее убеждением, что они являются лишь «инструментом для демонстрации богатства». Шанель считала, что украшений должно быть много, а демонстрация настоящих драгоценностей — дурной тон. Поэтому она создавала искусственные украшения, которые, по ее мнению, были даже красивее настоящих и доступны каждой женщине.
4. Коко
Настоящее имя Коко Шанель — Габриэль Бонер Шанель, где «Bonheur» по-французски означает «счастье». Прозвище «Коко» закрепилось за ней в годы выступлений в кабаре, возможно, благодаря частому исполнению песни «Кто видел Коко?». Сама Габриэль предпочитала говорить, что это имя ей дал отец.
5. Твид
В 1954 году, в возрасте 71 года, Коко Шанель триумфально вернулась в мир высокой моды, представив новую коллекцию. Несмотря на первоначальный скептицизм, уже через три сезона она вернула себе былое признание, а ее показы стали посещать самые богатые и знаменитые женщины. Визитной карточкой Шанель стал твидовый костюм, состоящий из узкой юбки и жакета без воротника, отделанного тесьмой, с золотистыми пуговицами и накладными карманами. Этот костюм стал символом успеха и элегантности: Шанель разрушила стереотип о том, что твид — грубая ткань, подходящая только для мужской одежды, создав женственный и изысканный твидовый костюм, который с удовольствием носили звезды кино, сцены и даже первые леди, например, Жаклин Кеннеди.
