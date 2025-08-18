В Волгограде с 22 августа частично перекроют улицу Елецкую

Как сообщили V102.RU в мэрии, с 24.00 22 августа до 06.00 25 августа под проезжей частью улицы Елецкой в районе домов №№ 1 и 2 будет производиться замена участка теплосетей. Работы выполнит ООО «Концессии теплоснабжения».
— Замена старого участка сети позволит повысить надежность теплоснабжения для жителей 19 МКД, где проживают почти 5000 потребителей, а также ряда соцобъектов. В период замены сети все потребители будут получать ресурс без ограничений, — пояснили в администрации Волгограда.
В связи с проведением работ проезд по Елецкой от улицы Череповецкой до улицы Симбирской будет перекрыт. Объезд предусмотрен по автомобильным дорогам, соединяющим улицы Елисеева, Новоузенскую, Скосырева, Голубинскую и Глубокоовражную.
— На время проведения работ будут скорректированы схемы движения автобусов № 2, 22, 88, 89 и маршрутного такси № 4: общественный транспорт проедет по улице Елецкой с выездом на улицу Новоузенскую и далее по маршруту, — сообщили в мэрии.