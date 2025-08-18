В Волгограде с 22 августа частично перекроют улицу Елецкую

— Замена старого участка сети позволит повысить надежность теплоснабжения для жителей 19 МКД, где проживают почти 5000 потребителей, а также ряда соцобъектов. В период замены сети все потребители будут получать ресурс без ограничений, — пояснили в администрации Волгограда.