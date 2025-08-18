Владимир Путин обратил внимание на нехватку врачей в Ростовской области

Президент России Владимир Путин во время встречи в Москве с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем обратил внимание на нехватку врачей в донском регионе. Стенограмма встречи приводится на сайте Кремля.
— Количество врачей на тысячу населения пока маловато, — отметил Владимир Путин.
По словам Юрия Слюсаря, укомплектованность медучреждений врачами и средним медперсоналом составляет 77−78%, что создает серьезную проблему, особенно в сельских районах.
— В крупных городах еще более-менее ситуация получше, а, конечно, в удаленных она сложная. Здесь нужно заниматься этим системно. Я настраиваю глав муниципалитетов и органы здравоохранения, что нужно работать точечно по каждому врачу, по каждому фельдшеру, отдельно закреплять, мотивировать, целевиков отправлять учиться, возвращать назад в родное село, — пояснил врио губернатора.
Для решения проблемы в 2024 году расширены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», включая выделение земельных участков под строительство домов. Кроме того, в регионе работает мобильный диагностический центр — «поезд здоровья», в котором узкие специалисты ежедневно принимают до 400 пациентов. Благодаря этому уже проведено 25 тысяч обследований, выявлены хронические и острые заболевания, а пациенты направлены в областные медучреждения.
— лова благодарности врачам, которые фактически 24/7 в этом поезде спасают жизни, восполняя дефицит узких специалистов, которых как раз населению не хватает, — добавил Юрий Слюсарь.
