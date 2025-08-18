Владимир Путин рассмотрит вопрос достройки Западной хорды Ростова

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь доложил Президенту России Владимиру Путину о необходимости завершения строительства Западной хорды в донской столице. Этот участок станет ключевым звеном в формировании транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону.
В ходе беседы Юрий Слюсарь отметил, что из запланированных 110 километров дорожного кольца уже построено 102, осталось завершить лишь 7,5 километра.
— Фактически это увод всех грузов и пассажиров, минуя Ростов, — пояснил врио губернатора. — Сейчас они едут по городским улицам, там дороги больше двух лет не выдерживают.
Он подчеркнул, что оставшийся участок невозможно реализовать за счет концессии, так как введение платного проезда не решит проблему транзитного грузового трафика. Ежедневно через город проезжает около шести тысяч большегрузов, что негативно сказывается на экологии и инфраструктуре. Стоимость завершения проекта оценивается в 30 миллиардов рублей, срок реализации — три года.
— Я понимаю, сейчас непростые времена, но нам это кольцо нужно замкнуть, иначе оно теряет всякий смысл, — заявил Юрий Слюсарь.
Особое значение проект имеет для транспортного сообщения с Мариуполем, Донецком, Луганском и Краснодаром.
— Хорошо. Давайте документы посмотрим, — отметил Владимир Путин.
