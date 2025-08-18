Владимир Путин рассмотрит вопрос достройки Западной хорды Ростова

Он подчеркнул, что оставшийся участок невозможно реализовать за счет концессии, так как введение платного проезда не решит проблему транзитного грузового трафика. Ежедневно через город проезжает около шести тысяч большегрузов, что негативно сказывается на экологии и инфраструктуре. Стоимость завершения проекта оценивается в 30 миллиардов рублей, срок реализации — три года.