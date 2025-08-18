Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 19 августа 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 19 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 19 августа 2025 года коснется Ленинского, Свердловского, Октябрьского и Правобережного районов. Судя по информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», специалистам предстоит провести плановые работы на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 19 августа 2025.

Ограничение затронут множество адресов, в том числе улицу Розы Люксембург, Партизанскую, Пролетарскую, Лермонтова и так далее. Более подробная информация размещена на фотокарточках, представленных ниже.

Отметим, что временной промежуток везде разный — от 30 минут до нескольких часов. Жителей и гостей города просят заранее подготовиться к предстоящим работам, например, стоит зарядить телефоны.

А пока смотрите, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 19 августа 2025.

Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».