Бывшая свалка бытовых отходов в Кингисеппе Ленобласти включена в госреестр

Бывшая свалка отходов в городе Кингисеппе включена в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС), сообщили в центре Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами. Она была ликвидирована по нацпроекту «Экологическое благополучие».
Решение о внесении в реестр приближает начало процесса рекультивации нарушенных земель, направленного на восстановление природного баланса и повышение экологической безопасности региона.
«Ленинградская область сможет восстановить свои природные ресурсы в Кингисеппском районе, ликвидировав объект накопленного вреда окружающей среде, улучшить состояние экологии и стать примером успешной реализации экологической политики», — сообщил директор «Центра Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» Антон Бочков.
Ликвидация объектов накопленного вреда не только способствует улучшению экологической обстановки, но и положительно влияет на качество жизни местных жителей, обеспечивая устойчивое социально-экономическое развитие региона. Эффективные действия в этой сфере укрепляют позиции Ленинградской области как региона, демонстрирующего успешный подход к решению экологических задач и сохранению природного наследия.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.