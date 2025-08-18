Владимир Путин обратил внимание на сокращение лесополос в Ростовской области

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем обсудил состояние защитных лесополос в регионе. Глава государства отметил проблему их сокращения, что может негативно сказаться на сельскохозяйственном потенциале области.
Юрий Слюсарь подтвердил актуальность вопроса:
— Вы совершенно правильно упомянули. В советское время, конечно, все эти лесопосадки были на балансе колхозов, о них заботились. Я сам лето проводил в станице и прекрасно помню, это были ухоженные кусочки леса. Сейчас, конечно, ситуация другая.
Врио губернатора сообщил, что лесополосы переданы на баланс региона, и теперь предстоит совместно с сельхозпроизводителями найти ресурсы для их восстановления.
— Без них, конечно, просто будет идти деградация совершенно уникального земледельческого потенциала, который в Ростовской области есть. Над этим нужно работать, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
