Владимир Путин обратил внимание на сокращение лесополос в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области рассказал Президенту России о состоянии лесополос в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем обсудил состояние защитных лесополос в регионе. Глава государства отметил проблему их сокращения, что может негативно сказаться на сельскохозяйственном потенциале области.

Юрий Слюсарь подтвердил актуальность вопроса:

— Вы совершенно правильно упомянули. В советское время, конечно, все эти лесопосадки были на балансе колхозов, о них заботились. Я сам лето проводил в станице и прекрасно помню, это были ухоженные кусочки леса. Сейчас, конечно, ситуация другая.

Врио губернатора сообщил, что лесополосы переданы на баланс региона, и теперь предстоит совместно с сельхозпроизводителями найти ресурсы для их восстановления.

— Без них, конечно, просто будет идти деградация совершенно уникального земледельческого потенциала, который в Ростовской области есть. Над этим нужно работать, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

