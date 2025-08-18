Владимир Путин поддержал введение моратория на банкротство донских фермеров

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил Президенту России ввести мораторий на банкротство фермеров из-за сложной ситуации в сельском хозяйстве. Владимир Путин согласился с инициативой.
Во время встречи с главой государства Юрий Слюсарь доложил о проблемах, с которыми сталкиваются аграрии Ростовской области. В частности, он отметил снижение урожая второй год подряд из-за природных катаклизмов: в прошлом году сбор зерновых упал на 20%, в этом — еще на 30%.
— Хотел попросить: в ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги, — сказал Юрий Слюсарь.
Владимир Путин ответил: «Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это».
Глава региона уточнил, что подготовит письмо с предложением, на что Президент ответил: «Договорились».
