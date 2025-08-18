МВД рассказало о сокращении числа уличных преступлений в России

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Число преступлений, совершенных на улицах, в парках и скверах, сократилось почти на 13% за семь месяцев 2025 года в России, количество уличных грабежей — на 30,5%, следует из статистики, опубликованной МВД Медиа.
«На 12,8% меньше зарегистрировано преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах. На 25,5% сократилось количество уличных разбоев, на 30,5% — грабежей, на 19,9% — краж», — говорится в сообщении.
В МВД отметили, что в январе-июле 2025 года число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 22,3%, совершенных ранее судимыми — на 16,1%.
С начала года полицейскими из незаконного оборота изъято 17,8 тонны наркотических, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.
Кроме того, за семь месяцев уменьшилось на 2,3% число IT-преступлений. При этом на 15,8% сократилось количество дистанционных краж, а преступлений в сфере компьютерной информации — на 29%, подчеркнули в МВД.
«За семь месяцев текущего года общее количество зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с январем-июлем 2024 года уменьшилось на 2,9%», — заключили в ведомстве.