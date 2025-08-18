Ричмонд
В Новосибирске завершён капремонт крупнейшего онкоцентра региона

Центр амбулаторной онкологической помощи на базе областной больницы после обновления получил целый этаж площадью более 600 квадратных метров. Здесь откроются дневной стационар, кабинеты онкологов и современные процедурные.

В Новосибирске завершился капитальный ремонт крупнейшего в области Центра амбулаторной онкологической помощи. Обновлённые помещения расположены в одном из корпусов областной больницы, сообщили в пресс-службе НСО.

Теперь центр располагает более чем 600 квадратными метрами — это целый этаж, где разместились кабинеты онкологов, дневной стационар, процедурные кабинеты, включая оборудование для биопсий и эндоскопии.

Учреждение работает с октября 2023 года и обслуживает почти всё левобережье Новосибирска. К центру прикреплены около 380 тысяч жителей, из них 12 тысяч пациентов находятся на диспансерном учёте. До ремонта приём вёлся в приспособленных помещениях областной поликлиники.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что в Новосибирской области уже действуют 18 центров амбулаторной онкопомощи, и их задача максимально приблизить помощь к людям:

«Сегодня большинство диагностических процедур и часть лечения проводятся в ЦАОПах. Это позволяет пациентам проходить обследование, телемедицинские консультации и рутинные курсы химиотерапии рядом с домом. В областной онкодиспансер теперь требуется обращаться значительно реже», — отметил глава минздрава.

Ремонт крупнейшего онкоцентра региона выполнен за счёт средств областного бюджета.