В Новосибирске завершён капремонт крупнейшего онкоцентра региона

Учреждение работает с октября 2023 года и обслуживает почти всё левобережье Новосибирска. К центру прикреплены около 380 тысяч жителей, из них 12 тысяч пациентов находятся на диспансерном учёте. До ремонта приём вёлся в приспособленных помещениях областной поликлиники.