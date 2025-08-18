В Иркутске задержаны вылеты трех рейсов из-за позднего прибытия самолетов

— Рейс в Киренск с вылетом в 12:45 также отложили на один день — теперь он отправится в 07:30 19 августа. Чартерный рейс во Вьетнам (Камрань), запланированный на 23:00 17 августа, тоже перенесли — самолет вылетит только в 08:30 19 августа, — уточнили в пресс-службе ведомства.