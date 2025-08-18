В Красноярском крае приступили к ремонту двух участков дорог

Дорожные работы стартовали на автомобильной дороге Шарыпово — Ужур — Балахта на участке со 179-го по 187-й километр и на автомобильной дороге Енисей — Шира с 17-го по 22-й километр в Балахтинско-Новоселовском муниципальном округе Красноярского края. Ремонтные работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
«Работы на участке со 179-го по 187-й километр автомобильной дороги Шарыпово — Ужур — Балахта изначально были рассчитаны на два года. В прошлом сезоне на первых двух километрах подрядчики уложили новый асфальт, очистили кюветы, отсыпали обочины, установили знаковую информацию и нанесли разметку. В текущем году подрядчик продолжает выполнение аналогичных работ. Кроме того, будут приведены в порядок и автобусные остановки на 187-м километре. В этом сезоне будет сдано восемь километров покрытия», — сообщил министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.
На трассе Шарыпово — Ужур — Балахта начались работы по укладке новых слоев асфальтобетона. Дорожники приступят к очистке кюветов и укреплению обочин, установят новое ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки. Работы ведутся и на автомобильной дороге Енисей — Шира на участке с 17-го по 22-й километр. Специалисты также обустроят участок новой знаковой информацией и произведут устройство двух остановочных пунктов. Общая протяженность составляет 12,6 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.