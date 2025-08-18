В Красноярском крае приступили к ремонту двух участков дорог

«Работы на участке со 179-го по 187-й километр автомобильной дороги Шарыпово — Ужур — Балахта изначально были рассчитаны на два года. В прошлом сезоне на первых двух километрах подрядчики уложили новый асфальт, очистили кюветы, отсыпали обочины, установили знаковую информацию и нанесли разметку. В текущем году подрядчик продолжает выполнение аналогичных работ. Кроме того, будут приведены в порядок и автобусные остановки на 187-м километре. В этом сезоне будет сдано восемь километров покрытия», — сообщил министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.