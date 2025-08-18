Ричмонд
«Урал» для жителя Аляски от Путина купили за сутки до саммита с Трампом

Мотоцикл «Урал», который президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену, приобрели буквально за сутки до саммита. Об этом агентству ТАСС сообщил генеральный директор представительства Ирбитского мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов.

Источник: РИА "Новости"

Кузнецов отметил, что они не знали, куда и кому повезут мотоцикл, и для них тоже стало неожиданностью, что он попал на Аляску.

«Для нас это тоже было удивлением, что мотоцикл попал на Аляску. Это просто рядовая покупка. Достаточно срочная, но рядовая. У нас его купили в четверг», — поделился Кузнецов.

В понедельник стало известно, что российский президент через дипломатов передал жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл.

Марк уже много лет колесил по дорогам Аляски на своем «Урале». Но из-за санкций запчасти для старого мотоцикла стало не достать, и мотоцикл Уоррена постепенно начал выходить из строя. Жителя Аляски нашли российские дипломаты и подарили ему новый «Урал», рассказал шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

Во время визита на Аляску Путин также подарил две православные иконы архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию. Одна из икон — образ преподобного Германа Аляскинского, который является православным покровителем Америки, вторая — ко дню Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 15 августа.

