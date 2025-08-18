Юрий Слюсарь доложил Владимиру Путину о ситуации в аграрном секторе на Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в аграрном секторе. Проблема была озвучена в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Кремле.
Юрий Слюсарь отметил, что неблагоприятные погодные условия уже второй год подряд приводят к падению урожайности, в этом году — на 30%. Около 1 млн га было повреждено или погибло.
Донской глава отметил, что область оказывает поддержку аграриям, но без помощи федерального центра не обойтись. Президент с особым вниманием отнесся к проблемам. В связи с этим говорили о возможности продления льготных кредитов и лизинговых платежей. Также Владимир Путин поручил рассмотреть варианты развития гидролесомелиорации.
Добавим, в ходе встречи затронули и другие темы, не менее важные для региона. В частности, Юрий Слюсарь отчитался от ситуациях в сферах здравоохранения, промышленности, дорожного строительства, а также рассказал о поддержке участников СВО и членов их семей.
