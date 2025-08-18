Хоккеисты-любители Омска проводят благотворительный турнир

«В сборе участвуют не только хоккеисты и болельщики, но и неравнодушные жители Омска. Все собранные в ходе матчей средства в этом году пойдут на помощь Монике Лалай. Мы будем рады, если кто-то из омичей захочет присоединиться к нашему турниру и поучаствовать в добром деле. Вместе мы можем подарить Монике шанс просто жить», — рассказал организатор турнира Михаил Лавриков.