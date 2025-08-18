Ричмонд
Хоккеисты-любители Омска проводят благотворительный турнир

Средства пойдут для помощи 8-летней Монике Лалай.

Источник: Комсомольская правда

Хоккеисты-любители организовали благотворительный турнир «Кубок Добрых Дел» для сбора средств на лечение маленькой омички — 8-летней Моники Лалай, страдающей сахарным диабетом 1-го типа. На помощь пришли хоккеисты-любители, которые уже восьмой год проводят благотворительный турнир «Кубок Добрых Дел». Его цель — поддержка тяжелобольных детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«В сборе участвуют не только хоккеисты и болельщики, но и неравнодушные жители Омска. Все собранные в ходе матчей средства в этом году пойдут на помощь Монике Лалай. Мы будем рады, если кто-то из омичей захочет присоединиться к нашему турниру и поучаствовать в добром деле. Вместе мы можем подарить Монике шанс просто жить», — рассказал организатор турнира Михаил Лавриков.

Девочке необходима инсулиновая помпа — умный прибор, который работает в режиме здоровой поджелудочной железы, обеспечивая непрерывное измерение уровня сахара и своевременное введение инсулина каждые три часа. Однако подходящая модель помпы не оплачивается за счет госбюджета. Стоимость самого прибора составляет несколько сотен тысяч рублей, а расходные материалы, включая иглы (меняются каждые три дня) и удлинители, требуют постоянных затрат.

Присоединиться к акции могут все желающие: каждый вклад поможет маленькой омичке обрести возможность для полноценной и безопасной жизни.