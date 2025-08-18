Новосибирск получит 5 новых составов метро: на обновление транспорта направят более 4 млрд рублей

Правительство региона одобрило софинансирование программы модернизации пассажирского транспорта. Большая часть средств пойдёт на закупку поездов для метрополитена.
На заседании правительства Новосибирской области 18 августа под руководством губернатора Андрея Травникова была актуализирована госпрограмма по обновлению пассажирского транспорта. В её рамках город получит субсидии на закупку пяти новых составов метро, в том числе с использованием механизма лизинга.
Из областного бюджета на эти цели выделят более 4,2 млрд рублей. Общий объём финансирования программы по обновлению наземного электрического транспорта на 2024−2030 годы составит 5,8 млрд рублей. Средства будут распределены между областным и местным бюджетами, а также самим метрополитеном.
Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что обновление метро — часть масштабной программы модернизации городского транспорта. В неё также входит закупка новых автобусов, троллейбусов и трамваев.
С 2022 года Новосибирск уже получил 190 автобусов и 58 троллейбусов с автономным ходом. Кроме того, в 2024 году на базе совместного предприятия «БКМ Сибирь» будет произведено 20 современных трамвайных вагонов.
Помимо развития общественного транспорта, власти региона предусмотрели почти 1,7 млрд рублей в 2025 году на ремонт дорог в Новосибирске.