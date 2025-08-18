Новосибирск получит 5 новых составов метро: на обновление транспорта направят более 4 млрд рублей

Из областного бюджета на эти цели выделят более 4,2 млрд рублей. Общий объём финансирования программы по обновлению наземного электрического транспорта на 2024−2030 годы составит 5,8 млрд рублей. Средства будут распределены между областным и местным бюджетами, а также самим метрополитеном.