«Минскэнерго» предупредило об отключении горячей воды в минской Серебрянке

«Минскэнерго» сказало про временное отключение горячей воды в Серебрянке.

Источник: Комсомольская правда

«Минскэнерго» предупредило об отключении горячей воды в минской Серебрянке. Подробности сообщили в пресс-службе организации «Минскэнерго».

В пресс-службе уточнили, что по причине проведения работ на теплосетях у жителей минского микрорайона Серебрянка 18 августа будет отключена горячая вода. Прогнозируемое время восстановления горячего водоснабжения — до 20.00.

В «Минскэнерго» акцентировали внимание на том, что энергетики делают все возможное для выполнения работ в кратчайшие сроки и скорейшего возвращения горячей воды в дома жителей данного микрорайона.

Ранее ЖКХ раскрыло результаты проб воды, которая течет из кранов в Минске.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа, когда говорят «Пришел Спас — всему час».

Кроме того, Белгидромет предупредил о похолодании в Беларуси на 1−5 градуса ниже средних многолетних значений.