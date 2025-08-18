«Минскэнерго» предупредило об отключении горячей воды в минской Серебрянке. Подробности сообщили в пресс-службе организации «Минскэнерго».
В пресс-службе уточнили, что по причине проведения работ на теплосетях у жителей минского микрорайона Серебрянка 18 августа будет отключена горячая вода. Прогнозируемое время восстановления горячего водоснабжения — до 20.00.
В «Минскэнерго» акцентировали внимание на том, что энергетики делают все возможное для выполнения работ в кратчайшие сроки и скорейшего возвращения горячей воды в дома жителей данного микрорайона.
