В России назвали имя лучшего повара страны

«Конкурс “Лучший по профессии” проводится ежегодно с 2012 года. А с этого года он вошел в состав мероприятий нового национального проекта “Кадры”, и это не случайно. Сегодня человек труда становится главным достоянием, основой благополучия страны, залогом развития экономики. Надеюсь, что участие позволило нашим конкурсантам не только показать уровень своего мастерства, но и обменяться опытом с коллегами, узнать что-то новое в такой динамично развивающейся профессии», — отметил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.