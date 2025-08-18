В России назвали имя лучшего повара страны

Победителем Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар» стал Константин Балдышев из Вологодской области. Соревнование провели по нацпроекту «Кадры», сообщили в Минтруда России.
Финал конкурса среди поваров завершился в Вологде. В нем приняли участие лучшие специалисты, выбранные во время региональных этапов. На конкурсе они защищали честь Вологодской, Воронежской, Свердловской, Архангельской, Псковской, Калужской и Рязанской областей, а также Республики Алтай, Башкирии, Адыгеи, Татарстана, ЛНР, Ханты-Мансийского автономного округа, Чувашии и Еврейской автономной области.
«Конкурс “Лучший по профессии” проводится ежегодно с 2012 года. А с этого года он вошел в состав мероприятий нового национального проекта “Кадры”, и это не случайно. Сегодня человек труда становится главным достоянием, основой благополучия страны, залогом развития экономики. Надеюсь, что участие позволило нашим конкурсантам не только показать уровень своего мастерства, но и обменяться опытом с коллегами, узнать что-то новое в такой динамично развивающейся профессии», — отметил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.
Конкурсные испытания состояли из теоретической и практической части. Участники заранее не знали о наборе продуктов, с которым им предстоит работать. За 4 часа они должны были приготовить по три порции холодной закуски и супа, а также три горячих блюда.
Константин Балдышев, занявший первое место, работает шеф-поваром в организации «Корпоративное питание». Он в профессии уже больше 10 лет. Подчеркивается, что Константин неоднократно становился призером различных отраслевых конкурсов.
«Думаю, что победить помогли длительные тренировки, освоение новых техник готовки и, конечно, поддержка близких, коллег и всей Вологодчины. Было очень непросто, конкурсанты работают преимущественно в ресторанном бизнесе, обладают очень высоким уровнем знаний и навыков. Участие в конкурсе — это колоссальный опыт, ты выходишь из своей “тепличной” локации и можешь сравнить себя с другими поварами, которые выше тебя профессионально», — поделился своими эмоциями Константин.
Второе место в конкурсе занял Михаил Освалюк из города Верхняя Тура в Свердловской области, а третье — Александр Гониашвили из Чебоксар.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.