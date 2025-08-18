Ричмонд
Эксперт предупредила об опасности домашних тараканов

Врач Малиновская: Тараканы переносят бактерии, вызывающие диарею.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Домашние тараканы представляют серьезную опасность для здоровья человека, предупреждает физиотерапевт Светлана Малиновская в беседе с NEWS.ru. Эти насекомые могут стать причиной различных заболеваний, от кишечных инфекций до аллергических реакций.

— Тараканы переносят бактерии, вызывающие чесотку, диарею и даже лишай. Особую опасность представляют яйца ленточных червей, которые насекомые оставляют на посуде и продуктах. Употребление такой пищи может привести к серьезным заболеваниям пищеварительной системы, — пояснила Малиновская.

По словам специалиста, прусаки являются переносчиками сальмонеллеза, гастроэнтерита и других инфекций ЖКТ. Кроме того, частицы хитинового покрова этих насекомых могут вызывать сильные аллергические реакции. Врач рекомендует не допускать появления тараканов в жилых помещениях и тщательно следить за гигиеной.