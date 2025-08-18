Эксперт предупредила об опасности домашних тараканов

По словам специалиста, прусаки являются переносчиками сальмонеллеза, гастроэнтерита и других инфекций ЖКТ. Кроме того, частицы хитинового покрова этих насекомых могут вызывать сильные аллергические реакции. Врач рекомендует не допускать появления тараканов в жилых помещениях и тщательно следить за гигиеной.