Почти 179 тонн мяса птицы экспортировали из Ростовской области в Африку и Азию

Шесть партий мяса птицы отправили в другие страны из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 4 по 8 августа 2025 года в Ростовской области на экспорт оформили шесть партий мяса птицы общим весом 178,8 тонны. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию отправили в Саудовскую Аравию (более 24 тонн), Центрально-Африканскую Республику (более 26 тонн), ОАЭ (54 тонны), Китай (более 27 тонн), Иорданию (27 тонн) и Таджикистан (более 19 тонн). Лабораторные исследования подтвердили безопасность товара, он соответствовал требованиям стран-импортеров, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Происхождение мяса птицы также проверили через систему «Меркурий». Нарушений не выявили. Разрешение на вывоз оформили через автоматизированную систему «Аргус».

