Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 18 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 18 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники службы выявили и обезвредили автомобиль со взрывчаткой, которую планировалось привести в действие во время движения по мосту. Водителя планировались использовать «втемную» — ему бы не рассказали, что он станет террористом-смертником.

В Европе предложили места для встречи Путина, Зеленского и Трампа

Источник: Gabriella Clare Marino/CC0

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает провести встречу Трампа, Путина и Зеленского в Риме, Макрон — в Женеве, а европейские дипломаты рассматривают Будапешт или Хельсинки.

Венгрия обвинила Украину в атаке на нефтепровод

Источник: AP 2024

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вновь обвинил Украину в атаке на нефтепровод, заявив, что она привела к приостановке поставок нефти в его страну. Он добавил, что специалисты работают над «скорейшим восстановлением трансформаторной станции», необходимой для работы трубопровода.

Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 24

Источник: МЧС РФ

В результате взрыва в пороховом цеху на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 24 человека, пострадали — 157, сообщили в МЧС. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Путин провел серию международных разговоров после саммита на Аляске

Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентами ЮАР, Узбекистана, Таджикистана, а также лидером Индии. Темой для обсуждения стал прошедший саммит в Анкоридже.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше