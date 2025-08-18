Главные новости 18 августа 2025 года

ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Сотрудники службы выявили и обезвредили автомобиль со взрывчаткой, которую планировалось привести в действие во время движения по мосту. Водителя планировались использовать «втемную» — ему бы не рассказали, что он станет террористом-смертником.
В Европе предложили места для встречи Путина, Зеленского и Трампа
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает провести встречу Трампа, Путина и Зеленского в Риме, Макрон — в Женеве, а европейские дипломаты рассматривают Будапешт или Хельсинки.
Венгрия обвинила Украину в атаке на нефтепровод
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 24
Путин провел серию международных разговоров после саммита на Аляске
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентами ЮАР, Узбекистана, Таджикистана, а также лидером Индии. Темой для обсуждения стал прошедший саммит в Анкоридже.
Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.Читать дальше