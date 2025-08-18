Ричмонд
Чернику с радиацией обнаружили в Могилевской области

В чернике, собранной вблизи деревни Тошица в Могилевской области, обнаружили повышенное содержание цезия-137. Об этом сообщается на сайте Рогачевского районного центра гигиены и эпидемиологии.

Как информирует ведомство, в течение 2025 года в лаборатории были проведены исследования свежих лисичек, березового сока, лесной земляники и черники.

В одной из проб черники, которая была собрана в деревне Тощица, Могилевской области, содержание цезия-137 было превышено в 1,5 раза — 249,3 Бк/кг (при норме 160 Бк/кг).

«Если Вы хотите получить не только удовольствие, но и пользу от сбора и употребления даров леса — будьте внимательны и обязательно контролируйте содержание в них радионуклидов», — предупредили в ЦГиЭ.