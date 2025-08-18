В парках Новосибирска созрела «опасная ягода»: ученые предупреждают о рисках для детей

Кустарник сначала покрывается розовыми цветками, затем красными ягодами, хотя плоды могут быть чёрными, жёлтыми или оранжевыми. Биологи предупреждают, что под «Волчьей ягодой» иногда подразумевают и бузину или крушину, у которых спелые плоды также несъедобны. Даже несколько ягод крушины могут вызвать временную диарею.