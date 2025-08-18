В парках Новосибирска созрела «опасная ягода»: ученые предупреждают о рисках для детей

Яркие плоды жимолости настоящей могут привлечь внимание детей, но их употребление опасно для здоровья — вызываются желудочно-кишечные расстройства.
В Новосибирских парках массово созрела жимолость настоящая (Lonicera xylosteum), известная также как «Волчья ягода». Этот кустарник активно используется в озеленении за свою неприхотливость, декоративность и способность формировать густые живые изгороди, пишет VN.ru.
По словам профессора НГАУ Ивана Дубовского, ягоды растения несъедобны и обладают слабой токсичностью для человека.
«На вкус плоды горькие. Употребление ягод может вызвать расстройства желудка и кишечника. Особенно важно следить за детьми, яркие ягоды привлекают их внимание», — отметил специалист.
Кустарник сначала покрывается розовыми цветками, затем красными ягодами, хотя плоды могут быть чёрными, жёлтыми или оранжевыми. Биологи предупреждают, что под «Волчьей ягодой» иногда подразумевают и бузину или крушину, у которых спелые плоды также несъедобны. Даже несколько ягод крушины могут вызвать временную диарею.
Более опасная для человека ягода в регионе — это Вороний глаз. У этого растения листья растут крест-накрест, а в центре образуются четыре чёрные ягоды, напоминающие костянку, которые считаются крайне ядовитыми.