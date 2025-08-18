Предприятию Забайкалья возместили 90% затрат на модернизацию агрокласса

Сельскохозяйственный инвестор модернизировал агрокласс в средней школе села Беклемишево Читинского округа по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он получил субсидию в размере 90% от понесенных расходов, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края.
«Компания “Новое Беклемишево”, ведущая аграрную деятельность на территории нашего поселения, в этом году приобрела технику, оборудование и мебель для класса агроинженерии… В настоящее время ведется установка оборудования, и до 20 августа агрокласс будет полностью модернизирован», — рассказал директор средней школы.
Отметим, что «Новое Беклемишево» приобрело для учебного заведения интерактивную панель, учебный тренажер для трактористов, подруливающую систему навигации для сельхозтехники, ноутбук, 3D-сканер, а также мебель. Эта школа ежегодно готовит специалистов для агропромышленного комплекса Забайкалья. В настоящее время в сельхозорганизации «Новое Беклемишево» трудятся 50 выпускников местного учебного заведения.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
— развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.