«Темные ночи» в Перми собрали тысячи участников

«Темные ночи» — это не только спорт, но и большой городской праздник. Участники и зрители танцевали под диджей-сет от Jenny Kooks, подпевали на концерте Rocky II, Боня и Кузьмич зажигали толпу. Также можно было прокатиться на картинге, попробовать себя в роли музыкантов, спеть в караоке. Центр города жил огнями, музыкой и эмоциями до поздней ночи — эта смесь спорта, драйва и уличной жизни и делает «Темные ночи» особенными.