«Темные ночи» в Перми собрали тысячи участников

Во второй раз событие собрало тысячи людей и показало: Перми нужен свой ночной старт. В этом году на трассу вышли почти 2500 бегунов, включая 250 велосипедистов, а поддержать их пришли около 5000 зрителей.
Многие участники дистанции 2 км бежали в костюмах, с фонариками и блестками, превратив трассу в яркое карнавальное шествие. Те, кто выбрал 5 или 10 км, получили возможность испытать себя на ночных улицах города, ощутить особый ритм и атмосферу, которые не поймаешь днем и, конечно, проверили свою беговую форму по самой быстрой и прямой трассе города. Любители велосипеда смогли прокатиться по перекрытому центру Перми в последнем в сезоне велозаезде.
В велогонке на дистанции 20 км призовые места среди женщин распределились так: 1 место — Мария Степанова, 2 место — Татьяна Корепанова, 3 место — Вера Рябова. У мужчин на этой дистанции первым стал Семен Черных, вторым — Станислав Агафонов, третьим — Павел Прядеин.
В забеге на 10 км первой среди женщин пришла Екатерина Петренко, второй стала Ольга Шибалина, а третье место — у Марины Пашковой. У мужчин первое место занял Григорий Кораблин, второе — Олег Сысолетин, третье — Тихон Гоголев.
Победу в командном турнире забрала команда «Спортхолла», второе и третье заняли команды «Уралхима» и «Навигатора-НМ» соответственно. Самыми спортивными командами стали Mikkeller Running Club Perm, RunTrain и команда «Уралхима», которые заняли 1, 2 и 3 места соответственно.
«Темные ночи» — это не только спорт, но и большой городской праздник. Участники и зрители танцевали под диджей-сет от Jenny Kooks, подпевали на концерте Rocky II, Боня и Кузьмич зажигали толпу. Также можно было прокатиться на картинге, попробовать себя в роли музыкантов, спеть в караоке. Центр города жил огнями, музыкой и эмоциями до поздней ночи — эта смесь спорта, драйва и уличной жизни и делает «Темные ночи» особенными.