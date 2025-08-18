Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чукотском автономном округе состоялся форум для молодежи «Рыттыт»

Мероприятие собрало 60 активистов и волонтеров региона.

Источник: Национальные проекты России

Региональный молодежный форум «Рыттыт» проходил с 16 по 18 августа в городе Анадыре Чукотского автономного округа в ходе национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.

«Форум собрал 60 ребят из районов нашего округа. Это активисты, лидеры молодежи, волонтеры — все, кто готов менять жизнь вокруг себя», — отметил губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.

Для участников провели встречи с лидерами мнений и федеральными спикерами, а также форум «Народ и армия едины» и уроки мужества. Кроме того, состоялись лекции о грантах Росмолодежи и командной работе. Одним из важнейших мероприятий стало посещение волонтерского центра «ТеплоZOV-87. ЧУКОТКА».

Уточним, что название форума «рыттыт» переводится с чукотского как «морошка». Это ягода, которая является символом возрождения, силы и роста.

Нацпроект «Молодежь и дети».

направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.