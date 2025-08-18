В Чукотском автономном округе состоялся форум для молодежи «Рыттыт»

Региональный молодежный форум «Рыттыт» проходил с 16 по 18 августа в городе Анадыре Чукотского автономного округа в ходе национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
«Форум собрал 60 ребят из районов нашего округа. Это активисты, лидеры молодежи, волонтеры — все, кто готов менять жизнь вокруг себя», — отметил губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.
Для участников провели встречи с лидерами мнений и федеральными спикерами, а также форум «Народ и армия едины» и уроки мужества. Кроме того, состоялись лекции о грантах Росмолодежи и командной работе. Одним из важнейших мероприятий стало посещение волонтерского центра «ТеплоZOV-87. ЧУКОТКА».
Уточним, что название форума «рыттыт» переводится с чукотского как «морошка». Это ягода, которая является символом возрождения, силы и роста.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.