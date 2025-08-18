Польша выступает против отправки своих солдат на Украину

«Позиция президента по этому вопросу ясна… Он не согласен на отправку польских солдат на Украину», — приводит цитату Богуцкого «Интерфакс».
Представитель канцелярии польского президента акцентировал внимание на необходимости обязательного согласования с главой государства любых решений о размещении воинских контингентов, в том числе за рубежом.
Он подчеркнул, что Польша внесла наибольший вклад в поддержку Украины, отметив объем бюджетных расходов, количество переданного оружия, а также масштабы помощи, оказанной властями и НКО беженцам из Украины. По его мнению, теперь аналогичные усилия должны приложить страны, которые пока не проявили такой активности.