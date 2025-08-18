Ричмонд
Польша выступает против отправки своих солдат на Украину

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что Варшава выступает против отправки своих военных на Украину. Чиновник подчеркнул, что это официальная позиция президента Польши Кароля Навроцкого.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Позиция президента по этому вопросу ясна… Он не согласен на отправку польских солдат на Украину», — приводит цитату Богуцкого «Интерфакс».

Представитель канцелярии польского президента акцентировал внимание на необходимости обязательного согласования с главой государства любых решений о размещении воинских контингентов, в том числе за рубежом.

Он подчеркнул, что Польша внесла наибольший вклад в поддержку Украины, отметив объем бюджетных расходов, количество переданного оружия, а также масштабы помощи, оказанной властями и НКО беженцам из Украины. По его мнению, теперь аналогичные усилия должны приложить страны, которые пока не проявили такой активности.