Волжскую набережную перекроют в Нижнем Новгороде с 19 августа

Будет перекрыт участок от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской. Также движение прекратится по улице Совнаркомовской — на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской, по улице Стрелка — на участке от дома № 7 до дома № 3А.
А с 00.01 20 августа до 03.00 21 августа будет временно прекращено движение по Волжской набережной на участке от дома № 13 до улицы Совнаркомовской.
С 00.01 20 августа до 03.00 21 августа возможно временное прекращение движение транспорта по улице Самаркандской — на участке улицы Стрелка до улицы Бетанкура и улице Стрелка с организацией объезда зоны проведения мероприятия.
Специалисты рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными.