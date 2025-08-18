Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волжскую набережную перекроют в Нижнем Новгороде с 19 августа

Движение транспорта по Волжской набережной будет прекращено с 00.01 до 23.59 минут 19 августа. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Источник: Время

Будет перекрыт участок от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской. Также движение прекратится по улице Совнаркомовской — на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской, по улице Стрелка — на участке от дома № 7 до дома № 3А.

А с 00.01 20 августа до 03.00 21 августа будет временно прекращено движение по Волжской набережной на участке от дома № 13 до улицы Совнаркомовской.

С 00.01 20 августа до 03.00 21 августа возможно временное прекращение движение транспорта по улице Самаркандской — на участке улицы Стрелка до улицы Бетанкура и улице Стрелка с организацией объезда зоны проведения мероприятия.

Специалисты рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными.