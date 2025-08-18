В Усть-Илимской больнице Иркутской области открыли новые палаты

Палаты блока интенсивной терапии и реанимации открыли в Усть-Илимской районной больнице по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
Главный врач медучреждения Светлана Домитрак рассказала, что палаты блока интенсивной терапии и реанимации (БИТР) организовали летом 2025 года, а благодаря объединению трех медучреждений удалось укомплектовать подразделение врачами-неврологами. В них пациенты находятся под наблюдением первые сутки после поступления в медучреждение. Специалисты стабилизируют их состояния и направляют на следующий этап лечения. В медучреждении также применяют современную методику терапии при остром ишемическом инсульте — тромболизис. Благодаря принимаемым мерам в Усть-Илимской районной больнице снизили летальность от острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) с 27% до 20%.
Накануне министру здравоохранения Иркутской области Андрею Модестову продемонстрировали работу палаты БИТР для пациентов с ОНМК. Новое подразделение входит в состав первичного сосудистого отделения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.