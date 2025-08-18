В Усть-Илимской больнице Иркутской области открыли новые палаты

Главный врач медучреждения Светлана Домитрак рассказала, что палаты блока интенсивной терапии и реанимации (БИТР) организовали летом 2025 года, а благодаря объединению трех медучреждений удалось укомплектовать подразделение врачами-неврологами. В них пациенты находятся под наблюдением первые сутки после поступления в медучреждение. Специалисты стабилизируют их состояния и направляют на следующий этап лечения. В медучреждении также применяют современную методику терапии при остром ишемическом инсульте — тромболизис. Благодаря принимаемым мерам в Усть-Илимской районной больнице снизили летальность от острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) с 27% до 20%.