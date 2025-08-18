В России впервые начали измерять вредные выбросы с помощью ИИ

«Наши технологии скоро позволят не просто отличать легковой автомобиль от автобуса, но и понять, едет ли это дизельная “Газель” 2010 года или электрокар 2022 года выпуска. С учетом данных о типе двигателя мы можем рассчитывать выбросы практически в реальном времени. Это другой уровень детализации, такой опыт у МФТИ уже есть», — отметил кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории цифровых систем специального назначения МФТИ Андрей Леус.