В России впервые начали измерять вредные выбросы с помощью ИИ

Например, на загруженных участках дорог в Махачкале, Ростове-на-Дону и Астрахани установили видеокамеры и сенсоры с внедренной нейросетью.

Источник: Национальные проекты России

Искусственный интеллект помогает ученым проверять количество вредных выбросов в атмосферу от машин в 12 пилотных городах. Данную работу проводят в том числе при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Минприроды России.

Например, в Ростове-на-Дону, Махачкале и Астрахани воздух в основном загрязняет автотранспорт. Поэтому на участках с интенсивным движением в этих городах установили видеокамеры и сенсоры. Они собирают данные о составе выхлопа, плотности потока, погодных условиях и времени суток. Анализ поступающей информации автоматизирован с помощью ИИ. Ученые Московского физико-технического института (МФТИ), в свою очередь, создают нейросетевые решения, способные обрабатывать видеопотоки и классифицировать транспортные средства вплоть до марки и модели.

«Наши технологии скоро позволят не просто отличать легковой автомобиль от автобуса, но и понять, едет ли это дизельная “Газель” 2010 года или электрокар 2022 года выпуска. С учетом данных о типе двигателя мы можем рассчитывать выбросы практически в реальном времени. Это другой уровень детализации, такой опыт у МФТИ уже есть», — отметил кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории цифровых систем специального назначения МФТИ Андрей Леус.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.