В Кабановке Самарской области открыли обновленный офис врача общей практики

В здании обновили инженерные коммуникации, оборудовали санузлы для медперсонала и пациентов.

Источник: Национальные проекты России

Офис врача общей практики начал работать в селе Кабановка Самарской области после капитального ремонта. Обновление медучреждения отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Кинель-Черкасского района.

Во время реконструкции в здании обновили инженерные коммуникации, оборудовали санузлы для медперсонала и пациентов. Также специалисты заменили окна и двери, покрасили стены, пол и потолок.

«Даже не думали, что в таких условиях можно работать. Теперь все как новое. Современное, комфортное», — поделилась впечатлениями медицинская сестра офиса врача общей практики села Кабановка Елена Ремнева.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.