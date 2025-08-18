20 заявлений на выплаты приняли после обрушения в одном из домов Таганрога

После частичного обрушения в доме на улице Октябрьской в Таганроге обследовали уже 21 квартиру, приняли 20 заявлений от 46 человек на единовременную материальную помощью. Об этом 18 августа в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Специалисты должны выполнить экспертную оценку технического состояния дома. Итоги экспертизы определят следующие шаги: либо проведение капитального ремонта строения, либо признание его непригодным для эксплуатации и дальнейшее принятие решения о сносе, — добавила Светлана Камбулова.
Напомним, в ночь на 14 августа на Октябрьской, 44б, в подвальном помещении под квартирой № 11, разрушилась перегородка, после этого произошло обрушение потолочной балки и плиты перекрытия. В итоге по всей конструкции здания появились трещины.
Дом имеет два крыла, в которых проживают 40 человек. После аварии жильцов эвакуировали, до 17 августа нужно требовалось покинуть помещения. С 18 августа доступ в дом планировали ограничить ограничен. Известно, что в пункте временного размещения на сегодняшний день остаются три жителя дома. В границах здания действует режим ЧС.
