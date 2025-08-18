В Хакасии на территории «Каменного леса» завершилась волонтерская смена

Для волонтеров была организована поездка на еще одну особо охраняемую природную территорию — памятник природы «Ивановские озера» в Орджоникидзевском районе. Еще они побывали на экскурсии «Легенды тропы предков» и сплавились по реке Белый Июс в Ширинском районе. Также волонтеры посетили смотровую площадку на Саяно-Шушенской ГЭС и совершили водную прогулку на катере по реке Енисей к водопаду.