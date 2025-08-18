В Хакасии на территории «Каменного леса» завершилась волонтерская смена

Третья смена волонтерского лагеря завершилась на территории памятника природы «Каменный лес» в Хакасии. Ее организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.
В смене приняли участие восемь студентов из ведущих вузов страны различных специальностей. За десять дней волонтеры вместе с сотрудниками дирекции по особо охраняемым природным территориям региона обустроили 30‑метровый участок экологической тропы. Также они установили информационный стенд, построили беседку и туалет, покрасили все элементы инфраструктуры и собрали значительный объем мусора. Кроме работ по благоустройству, ребята разрабатывали информационные буклеты, регистрировали и анкетировали посетителей памятника природы.
Для волонтеров была организована поездка на еще одну особо охраняемую природную территорию — памятник природы «Ивановские озера» в Орджоникидзевском районе. Еще они побывали на экскурсии «Легенды тропы предков» и сплавились по реке Белый Июс в Ширинском районе. Также волонтеры посетили смотровую площадку на Саяно-Шушенской ГЭС и совершили водную прогулку на катере по реке Енисей к водопаду.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
