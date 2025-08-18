Семья соликамцев поблагодарила сотрудников полиции

К руководству отдела МВД «Соликамский» обратилась семейная пара. Муж и жена выразили благодарность следователю Дмитрию Зеленкину и старшему эксперту-криминалисту Елене Отекиной, отметив их высокий профессионализм и мастерство, проявленные при раскрытии тяжкого преступления.
В конце июля в дежурную часть полиции обратился 70-летний местный житель: он стал жертвой незнакомца, который похитил у него деньги и требовал передачи прав на недвижимость, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
На месте полицейские опросили очевидцев, уточнили у потерпевшего приметы нападавшего, изъяли вещественные доказательства. Проанализировав полученные данные, правоохранители установили личность предполагаемого виновника. Это был местный житель 1989 года рождения. Сотрудники уголовного розыска быстро задержали фигуранта на рабочем месте.
Мужчина проник на территорию частного дома, где пенсионер проживал со своей семьей. Злоумышленник напал на пожилого соликамца в теплице, брызнул в лицо перцовым баллончиком и обездвижил жертву при помощи скотча.
Фигурант выведал у напуганного пенсионера пароль от онлайн-банка и перевел с его счета 14500 рублей. Затем нападавший стал требовать оформления документов на дом. Незнакомец пригрозил, что, если сделка не состоится, через несколько дней он вернется и учинит расправу. Затем злоумышленник скрылся с места преступления, а пенсионер обратился за помощью в больницу и полицию.
Возбуждены два уголовных дела — по признакам вымогательства и грабежа, ведется следствие.
Узнав, что злодей задержан по горячим следам и можно не опасаться его повторного визита, соликамец с женой обратились в территориальный отдел, чтобы лично поблагодарить сотрудников полиции.
Когда в семье случилась критическая ситуация, на помощь пришли сотрудники полиции и сработали быстро и грамотно, подчеркнули супруги: «Считаем, что о таких историях надо обязательно рассказывать. Это пример того, что полицейские работают грамотно и оперативно. Очень благодарны всем за работу. Желаем крепкого здоровья и благополучия».