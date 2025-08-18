Семья соликамцев поблагодарила сотрудников полиции

Фигурант выведал у напуганного пенсионера пароль от онлайн-банка и перевел с его счета 14500 рублей. Затем нападавший стал требовать оформления документов на дом. Незнакомец пригрозил, что, если сделка не состоится, через несколько дней он вернется и учинит расправу. Затем злоумышленник скрылся с места преступления, а пенсионер обратился за помощью в больницу и полицию.