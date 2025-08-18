В одной из пещер Испании испытали трех роботов для освоения Луны

Первый из них, SherpaTT, представляет собой луноход, который предназначен для исследования поверхности Луны, а также транспортировки второго робота, Coyote III, и его спуска в изучаемые лунные пещеры. Благодаря небольшой массе и размерам Coyote III способен передвигаться даже по очень узким лавовым трубкам и изучать их при помощи радара и других инструментов. Третий робот, LUVMI-X, предназначен для поиска отложений льда и других летучих веществ, а также для сброса в пещеры кубических сенсоров, помогающих собрать данные о свойствах пещер и оценить безопасность для спуска Coyote III.