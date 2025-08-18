Штормовые предупреждения объявлены на вторник по всему Казахстану

«В Астане 19 августа ожидается гроза», — говорится в штормовом предупреждении в понедельник.
В Акмолинской области во вторник на севере, востоке, юге ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду.
«19 августа ночью в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы 19 августа сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве 19 августа сохраняется высокая пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Туркестанской области во вторник сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Шымкент: 19 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 19 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
«19 августа на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Днем на севере области град. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 19 августа днем ожидается гроза», — уточняется в информации.
В области Жетісу во вторник в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. На западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане 19 августа сохраняется высокая пожарная опасность.
«19 августа днем на севере, востоке, западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Днем на востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20, на востоке области временами 23 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +35+39. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области высокая пожарная опасность. В Атырау 19 августа днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность», — проинформировали гидрометеорологи.
В Актюбинской области во вторник днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара +35. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 19 августа ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20 метров в секунду.
«19 августа днем в Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе 19 августа сохраняется высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Западно-Казахстанской области во вторник на западе, севере, востоке ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 19 августа днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный порывы 15−20 метров в секунду.
«19 августа на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. В Павлодаре 19 августа ночью ожидается гроза», — сказано в штормовом предупреждении.
В области Абай во вторник ночью на юге, востоке, в центре ожидается гроза. Днем гроза, на севере, востоке, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, в центре области 15−20, порывы 25 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 19 августа днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15−20 метров в секунду.
«19 августа на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный на западе, севере, юге области 15−20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 19 августа ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем порывы 15−20 метров в секунду», — отмечается в сообщении.
В Кызылординской области
«19 августа днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, в центре области 15−20 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».
В Костанайской области во вторник ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15−20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
«19 августа в Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 19 августа днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 метров в секунду», — предупредили синоптики.