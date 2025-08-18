Штормовые предупреждения объявлены на вторник по всему Казахстану

В Актюбинской области во вторник днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара +35. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 19 августа ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20 метров в секунду.