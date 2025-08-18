Новосибирцы потратили почти 28 млрд рублей на онлайн-покупки продуктов

По итогам первого полугодия 2025 года жители Новосибирской области активно заказывают через интернет продукты, цифровую и бытовую технику, одежду и мебель, превысив показатели прошлого года почти на 40%.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), обороты онлайн-продаж в Новосибирской области за первый квартал 2025 года достигли 46 млрд рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Регион по темпам роста находится в середине рейтинга среди российских субъектов, пишет infopro54.
Среди сибирских регионов лидером по динамике роста интернет-торговли стала Томская область +47,5% (16,1 млрд рублей). На втором месте Красноярский край +41,8% (49 млрд), на третьем — Алтайский край (+40,8%, 28,5 млрд).
За первые шесть месяцев 2025 года общий оборот интернет-торговли в Новосибирской области составил 98,8 млрд рублей, а прогноз на весь год — 155,5 млрд, сообщил президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко.
По структуре покупок в России лидируют продукты питания (20% всех онлайн-трат), товары для дома и мебель (16%), одежда и обувь (13%) и электроника с бытовой техникой (12%). В Новосибирской области на первом месте также продукты — 27,7 млрд рублей, затем цифровая и бытовая техника (22 млрд), одежда и обувь (21,3 млрд) и мебель с товарами для дома (21 млрд).
Эксперты АКИТ отмечают, что самый заметный рост продаж, около 30% и выше, зафиксирован в категориях продукты питания, одежда и обувь, товары для дома, инструменты, зоотовары, спорттовары, подарки и цветы.
По прогнозу ассоциации, российский рынок интернет-торговли по итогам 2025 года вырастет примерно на 30% и достигнет 12 триллионов рублей.