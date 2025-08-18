Новосибирцы потратили почти 28 млрд рублей на онлайн-покупки продуктов

По структуре покупок в России лидируют продукты питания (20% всех онлайн-трат), товары для дома и мебель (16%), одежда и обувь (13%) и электроника с бытовой техникой (12%). В Новосибирской области на первом месте также продукты — 27,7 млрд рублей, затем цифровая и бытовая техника (22 млрд), одежда и обувь (21,3 млрд) и мебель с товарами для дома (21 млрд).