Спортсмен из Бурятии обновил олимпийский рекорд на чемпионате в Петербурге

Всего в Северной столице Михаил Асташов выиграл пять медалей. Отмечается, что четыре из них — золотые. Помимо уже упомянутой победы, Михаил завоевал чемпионский титул в дисциплинах «велоспорт-трек» на дистанции 1000 метров, «велоспорт-трек — спринт» и «велоспорт-трек гонка с выбыванием». Еще одна медаль в копилке Асташова — серебряная. Он стал вторым в дисциплине «велоспорт-трек — групповая гонка-скретч».