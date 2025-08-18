Спортсмен из Бурятии обновил олимпийский рекорд на чемпионате в Петербурге

Михаил Асташов из Бурятии, являющийся знаменитым паралимпийцем, одержал победу на чемпионате России по велотреку и Кубке чемпионов в Санкт-Петербурге, а также обновил олимпийский рекорд, сообщили в министерстве спорта республики. Создание условий для демонстрации своих физических возможностей отвечает задачам государственной программы «Спорт России».
Выступая на дистанции протяженностью 3 тысячи метров, Михаил Асташов обновил мировой рекорд, установленный им же на Паралимпийских играх в Токио. Атлета наградил трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту Вячеслав Екимов.
Всего в Северной столице Михаил Асташов выиграл пять медалей. Отмечается, что четыре из них — золотые. Помимо уже упомянутой победы, Михаил завоевал чемпионский титул в дисциплинах «велоспорт-трек» на дистанции 1000 метров, «велоспорт-трек — спринт» и «велоспорт-трек гонка с выбыванием». Еще одна медаль в копилке Асташова — серебряная. Он стал вторым в дисциплине «велоспорт-трек — групповая гонка-скретч».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.