Бережливое производство уже внедрили в 40 компаниях Омской области

В Омской области и сейчас продолжают работу три сертифицированные площадки, где можно освоить инструменты бережливых технологий. «Фабрика офисных процессов» учит сокращать документооборот, а также оптимизировать рабочее место. «Фабрика управления оборудованием» показывает, как предотвращать простои и повысить эффективность оборудования. А в ходе обучающего тренинга «Фабрика процессов» участники выявляют и устраняют потери, составляют карты процессов и оптимизируют логистику.