Бережливое производство уже внедрили в 40 компаниях Омской области

Сотрудники 40 средних и крупных компаний Омской области прошли бесплатные интерактивные тренинги по изучению бережливых технологий. Программы подготовлены по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
Например, предприятие по производству автоспецоборудования «Компания СИВИК» является лидером по количеству обученных специалистов на тренинге «Фабрика процессов». Благодаря федеральному проекту «Производительность труда» более 200 сотрудников уже прошли обучение. Также компания использует электронные курсы и тесты «Академии производительности»: эти инструменты помогают действующим сотрудникам, а также их используют для адаптации новых.
В Омской области и сейчас продолжают работу три сертифицированные площадки, где можно освоить инструменты бережливых технологий. «Фабрика офисных процессов» учит сокращать документооборот, а также оптимизировать рабочее место. «Фабрика управления оборудованием» показывает, как предотвращать простои и повысить эффективность оборудования. А в ходе обучающего тренинга «Фабрика процессов» участники выявляют и устраняют потери, составляют карты процессов и оптимизируют логистику.
Специалисты одного предприятия могут проходить обучение на разных фабриках. Тренинги проводят как для одной компании, так и для нескольких сразу. Подать заявку на участие в проекте можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.