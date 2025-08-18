Забайкальская краевая больница запустила работу приемного отделения

Приемное отделение для оперативной помощи жителям заработало в Забайкальской краевой клинической больнице по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Для сокращения времени обследования отделение оснастили новым оборудованием: ЭКГ-, КТ- и МРТ-аппаратами, а также экспресс-лабораторией. Это позволит проводить необходимые исследования, минуя стандартные очереди и перемещения по стационару.
«Отделение работает в составе регионального сосудистого центра. Наши специалисты: кардиологи, неврологи, рентгенэндоваскулярные хирурги — будут сразу приступать к диагностике и лечению, используя новейшие технологии и оборудование. Это важнейший шаг в развитии сосудистой помощи в нашем регионе», — рассказала исполняющая обязанности главного врача Юлия Зверочкина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.