В Приамурье раньше срока обновят участок трассы Благовещенск — Гомелевка

Комплексный ремонт одного из самых протяженных отрезков трассы Благовещенск — Гомелевка в Амурской области планируют завершить раньше срока. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на фрагменте магистрали в районе села Старая Райчиха, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Напомним, что ремонт на участке трассы со 144-го по 150-й километр стартовал в мае. Работы проводят поэтапно. Сейчас они завершены уже более чем на 30%. Сначала специалисты ликвидировали пучинообразования на дорожном участке. Затем они сняли старый асфальт. Его смешали с щебнем, благодаря чему получили основание для нового и более крепкого дорожного покрытия.
Параллельно с этим специалисты уложили почти три километра первого слоя асфальтобетона. Также они демонтировали старые водопропускные трубы и установили новые в районе 150-го километра. Открыть движение по дороге с учетом опережения графика должны в ноябре.
«Трасса Благовещенск — Гомелевка связывает столицу региона и с югом области. От ее состояния зависит не только пассажирское сообщение, но и доставка важных грузов до жителей юга региона. Эту дорогу мы приводим в порядок с 2019 года. За это время отремонтировано более 100 км. И последние годы ремонт здесь выполняется опережающими темпами», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.