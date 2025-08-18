В Приамурье раньше срока обновят участок трассы Благовещенск — Гомелевка

Напомним, что ремонт на участке трассы со 144-го по 150-й километр стартовал в мае. Работы проводят поэтапно. Сейчас они завершены уже более чем на 30%. Сначала специалисты ликвидировали пучинообразования на дорожном участке. Затем они сняли старый асфальт. Его смешали с щебнем, благодаря чему получили основание для нового и более крепкого дорожного покрытия.