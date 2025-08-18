В Ростовской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали дороги

В ходе проверки надзорные органы установили, что проезжая часть на нескольких улицах населенного пункта находилась в аварийном состоянии. Многочисленные ямы и выбоины создавали реальную угрозу безопасности дорожного движения. При этом местная администрация длительное время бездействовала, не принимая мер к устранению нарушений.