Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали дороги

В Шолоховском районе прокуратура добилась ремонта опасных дорог.

Источник: Комсомольская правда

После вмешательства районной прокуратуры в хуторе Меркуловском Шолоховского района проведен капитальный ремонт автомобильных дорог. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки надзорные органы установили, что проезжая часть на нескольких улицах населенного пункта находилась в аварийном состоянии. Многочисленные ямы и выбоины создавали реальную угрозу безопасности дорожного движения. При этом местная администрация длительное время бездействовала, не принимая мер к устранению нарушений.

— Прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в том числе в суд направлено исковое заявление об обязании чиновников произвести ремонт дорог, — говорится в сообщении.

После этого работы были выполнены в полном объеме.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростовской области установят новые дорожные ограждения на шести трассах.