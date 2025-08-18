В Ростовской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали дороги

После вмешательства районной прокуратуры в хуторе Меркуловском Шолоховского района проведен капитальный ремонт автомобильных дорог. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
В ходе проверки надзорные органы установили, что проезжая часть на нескольких улицах населенного пункта находилась в аварийном состоянии. Многочисленные ямы и выбоины создавали реальную угрозу безопасности дорожного движения. При этом местная администрация длительное время бездействовала, не принимая мер к устранению нарушений.
— Прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в том числе в суд направлено исковое заявление об обязании чиновников произвести ремонт дорог, — говорится в сообщении.
После этого работы были выполнены в полном объеме.
