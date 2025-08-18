На Камчатке оценили уровень готовности школьников к выбору профессии

Школьники с Камчатки в течение года проходили профориентационные тестирования от проекта «Билет в будущее», который реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в краевом институте повышения квалификации педагогических кадров.
Согласно результатам тестирования, 26% старшеклассников с Камчатки на момент окончания школы уже знают, кем хотят быть в будущем. В общей сложности в нашей стране в этом опросе приняли участие более 50 тысяч одиннадцатиклассников.
На официальном сайте проекта «Билет в будущее» можно проходить тестирования и профдиагностику. Кроме того, в процессе реализации этой инициативы школьники посещают экскурсии и мастер-классы, общаются со специалистами разных компаний. Все это помогает им ближе познакомиться с профессиями и сделать осознанный выбор. Узнать больше о «Билете в будущее» можно по ссылке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.