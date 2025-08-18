На Камчатке оценили уровень готовности школьников к выбору профессии

На официальном сайте проекта «Билет в будущее» можно проходить тестирования и профдиагностику. Кроме того, в процессе реализации этой инициативы школьники посещают экскурсии и мастер-классы, общаются со специалистами разных компаний. Все это помогает им ближе познакомиться с профессиями и сделать осознанный выбор. Узнать больше о «Билете в будущее» можно по ссылке.